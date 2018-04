Renault Kangoo gamma vernieuwd

Door: BV

inds de lancering van de Kangoo in januari ’98 heeft het sympathieke en polyvalente bestelwagentje heel wat mensen tevreden gemaakt. Renault vindt het nu tijd om de Kangoo van nieuwe motoren te voorzien. Er komt ook een 4x4 versie en omdat de ingenieurs toch aan het werk waren wordt de uitrusting vervolledigd.

Als laatste Renault maken de oude uitrustingsbenamingen van de Kangoo (RNEe, RTE en RXE) plaats voor Authentique, Expression en Privilège. Alle afwerkingen genieten van onder andere nieuwe bekledingsmaterialen, een tweekleurige boordplank en extra bergruimte (60 liter) tegen het plafond. Om het auditief comfort te verhogen werd de binnenruimte en motorcompartiment voorzien van nieuwe geluiddempende onderdelen.

Grotere banden, een breder spoor achteraan en herziene wieltreinen zorgen voor een verbeterde wegligging en een toegenomen comfort. Tevens zorgen de aanpassingen ervoor dat de Kangoo minder rolt en minder zijwindgevoelig is. In optie (standaard op de 1.4 automaat) is een ABS verkrijgbaar dat samenwerkt met een remkrachtverdeler en een remhulpsysteem (AFU). De remhulp kennen we reeds van bij de Laguna, Mégane, Scénic en Clio. Het zorgt ervoor dat in een noodsituatie de remdruk constant en maximaal blijft totdat de wagen stilstaat of de bestuurder het rempedaal helemaal heeft losgelaten. Om de passieve veiligheid te vergroten werd de structuur van de portieren en de zijdrempels verstevigd. De Kangoo is standaard voorzien van twee frontale plofkussens. In optie zijn zijdelingse hoofd/romp airbags beschikbaar. Zowel op de voorste als zijdelingse zitplaatsen achteraan monteerde Renault gordelspanners met spankrachtbegrenzers. Centraal achterin kan een kinderzitje gemonteerd worden dankzij de ISOFIX voorzieningen. De Kangoo sluit automatisch de deuren bij het rijden.

De recente 1.2 16v van 75pk lost de oude 1.4 met 8 kleppen af. Alleen voor de Kangoo met automaat kan de krachtbron nog dienst doen. Fluksere prestaties worden mogelijk dankzij de 1.6 16v die afgeleid werd van de 1.6-motor uit onder andere de Mégane. Hier ontwikkelt hij 95pk en 148Nm. Dat laat een sprint tot 100km/h toe in minder dan 11sec en een top van 170km/h. Langs de dieselzijde blijft Renault trouw aan de 1.9D van 55 of 65pk en de 1.9dTI van 80pk.

Om toch een deeltje van de SUV-koek te kunnen opeisen pakt Renault uit met een 4x4 versie van de Kangoo. Ten opzichte van de tweewielaandrijvers is de Kangoo 4x4 herkenbaar aan koetswerkaddenda die voor extra bescherming zorgen. De bumperschilden zijn specifiek voor deze versie en op de topversie, Privelège, pronkt een metaalkleurig beschermprofiel in de voorbumper. Om de toegenomen hoogte te compenseren krijgt de 4x4 wielkastbeschermers en beklede drempelstroken. 15duims velgen zijn standaard.

Net als in de Scenic RX4 met vierwielaandrijving schakelt de Kangoo automatisch over op vierwielaandrijving zodra de voorwielen beginnen spinnen. Dat wordt geregeld door een adaptieve hydraulische koppeling. Die regelt dan de koppelverdeling tussen voor- en achtertrein. Bovendien zorgt een antispinsysteem voor extra bijstand. De Kangoo 4x4 is verkrijgbaar met de 1.6 16v van 95pk of een specifieke 1.9dCi van 80pk. De dCi-motor uit de Mégane en de Scénic diende als voorbeeld.

De Kangoo staat vanaf juli bij de dealer met een minimumprijs van 432.000 BEF of € 10.709. De goedkoopste diesel kost 472.000 BEF of € 12.940. De Kangoo 4x4 met benzinemotor moet minstens 692.000 BEF of € 17.154 opbrengen. Van de 4x4 met diesel hebben we nog geen prijs.

Natuurlijk blijft de Kangoo Express of de bestelwagenversie ook in het aanbod. Hij kan genieten van dezelfde verbeteringen. Prijzen beginnen hier bij 319.000 BEF of € 7.908 exclusief BTW.