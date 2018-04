Saab interieur geur- en stofvrij

Door: BV

n 1978 introduceerde Saab als eerste constructeur een pollenfilter in de 900 na een onderzoek door geneesheren en luchtfilterspecialisten. De meeste pollen zijn vrij groot en zelfs met het blote oog waarneembaar (vb. berkenpollen). In ’90 ging de Zweedse constructeur nog een stap verder door een elektrostatische filter te plaatsen. Door de elektrische lading die op de filter wordt losgelaten kunnen deeltjes opgevangen worden tot 0,25 duizendste van een millimeter. Op de meeste moderne airco’s zit een dergelijke filter. Vandaag gaat Saab nog verder doordat het een gecombineerde filter op punt heeft gezet. Deze filter houdt naast pollen en microscopische deeltjes stof- en roetdeeltjes tegen. In dezelfde filter verlagen actieve koolstofelementen ook onaangename geurtjes van bijvoorbeeld uitlaatgassen. 99% van alle deeltjes zouden worden gevangen.