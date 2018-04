Autoverkoop in dalende lijn

Door: BV

at de economische groei vertraagt laat zich ook voelen in de autosector. In de eerste vijf maanden van dit jaar werden in West-Europa 3,3% minder nieuwe wagens verkocht ten opzichte van het jaar 2000. In België was die daling nog spectaculairder. In vergelijking met vorig jaar, dat een recordjaar was, werden totnogtoe maar liefst 10% minder nieuw ingeschreven wagens verkocht. Ondanks een algemene daling van de verkoop konden Groot-Brittannië, Frankrijk en Spanje positieve cijfers optekenen.

Renault ondervindt het meeste hinder van de slabakkende verkoop. Zij zijn dan ook de grootste daler. Het Franse PSA-concern (Peugeot-Citroën) is de sterkste stijger. Het succes van de nieuwe 307 is hier allicht niet vreemd aan.