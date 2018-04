Honda gaat dieselen

Door: BV

m Honda’s positie op de Europese markten te verstevigen stelde President en CEO Hiroyuki Yoshino enkele nieuwe motoren voor. Het gaat onder andere om een 1.4 liter benzinemotor die 86pk zal leveren. De motor maakt gebruik van Honda’s laatste technologieën zoals het i-DSI systeem (Dual & Sequential Ignition). De motor is combineerbaar met een CVT-transmissie.

Veel belangrijker om het waar te maken op het Europese continent zijn twee nieuwe turbodieselmotoren. Honda voorziet in samenwerking met Isuzu Motors Ltd. een 1.7 liter turbodiesel. De motor zal gebruik maken van common rail voor de inspuiting. Hij komt in de eerste plaats onder de kap van de Civic. Een tweede dieselmotor is gebaseerd op het prototype dat in 1999 op de Tokyo Motor Show werd gepresenteerd. Honda zal de motor zelf gaan produceren, maar doet wel een beroep op de know-how van Isuzu. Deze 2 liter dieselmotor zal voor het eerst gebruikt worden in de opvolger van de Accord in 2003.