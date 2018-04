Citroën C5 Break in detail

Door: BV

anaf volgende maand lanceert Citroën de break-versie van de nieuwe C5. De Break geeft de voorkeur aan laadvolume en gebruiksvriendelijkheid. Dit in tegenstelling tot de huidige tendens die aantrekkelijk gelijnde stationwagens laat zien. Doordat de C5 Break deze trend links laat liggen kan hij uitpakken met een laadruimte die minstens 563 liter groot is. Door de bank neer te leggen loopt de beschikbare ruimte op tot 1.658 liter. De laadvloer die je dan krijgt is uiteraard helemaal vlak. Met dergelijk laadvolume behoort de C5 tot de top van zijn segment.

Dankzij de Hydractive III ophanging beschikt de break over een regelbare laaddrempel. Door middel van een knop in de koffer kan je de nominale laadhoogte van 568mm verlagen tot 493mm of verhogen tot 653mm. Aangezien de nieuwe ophanging gevoed wordt door een elektromotor (vroeger rechtstreeks door het motorvermogen) hoeft de motor niet eens meer te lopen. Wanneer je de kofferklep terug dichtgooit stijgt of daalt de C5 terug naar zijn gebruikelijke rijhoogte. Omdat de ophanging een constante rijhoogte garandeert ondervindt de C5 geen hinder van het extra gewicht dat hij meezeult. Het comfort en de wegligging blijven dus steeds optimaal. In navolging van Renault monteert ook Citroën extra vijzeltjes die toelaten enkel de achterruit te openen.

De C5 Break werd 4,75m lang, dat is 13cm meer dan de sedan. De hoogte nam 4cm toe en bedraagt nu net geen 1,52m. Door de gewijzigde afmetingen moest de C5 Break wel één puntje prijsgeven op de luchtweerstandscoëfficiënt (Cx). Die bedraagt nu 0,31.

De break krijgt dezelfde motoren en uitrustingsniveau’s als de sedan. Dit wil zeggen dat het aanbod begint bij de 1.8 16v van 117pk die in de Xsara Picasso werd voorgesteld. Tweede in rij is de 2.0 16v van 138pk, gevolgd door een rechtstreeks ingespoten benzinemotor van eveneens 2-liter die 143pk levert. De krachtigste benzine is de 3.0 V6 van 210pk. Wie dieselt doet dat met de 2.0 HDI van 110pk of de 2.2 HDI met roetfilter van 136pk.

De C5 behoudt dezelfde veiligheidsuitrusting als de sedan-versie. Er zijn dus steeds 6 airbags, ABS met EBV en vijf driepuntsgordels (waarvan vier met spankrachtbegrenzer) voorzien. ESP verschijnt voor het eerst op de break. Het systeem is standaard op de duurste en krachtigste modellen. Op de overige versies kost het 25.000 BEF of € 620.

De goedkoopste C5 Break met benzinemotor betaal je 825.000 BEF of € 20.451 . De goedkoopste diesel moet 915.000 BEF of € 22.682 opleveren. De meerprijs ten opzichte van de sedan bedraagt 45.000 BEF of € 1.115.