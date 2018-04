Honda.be eindelijk online

Door: BV

n een alsmaar belangrijker wordend internetlandschap was de Japanse automobielproducent in België tot nog toe één van de weinige afwezigen. Tot voor kort kreeg de www.honda.be-bezoeker enkel een ‘no website’ melding. Daar is nu gelukkig verandering in gekomen. Honda biedt op z’n website een karrenvracht aan informatie aan. Over motorfietsen, power equipment (voor die twee klik je momenteel nog door naar een internationale Honda-site) en natuurlijk wagens. De site biedt een goed overzicht op Honda’s modellen uit verschillende categoriën: berlines, compacte modellen, vrijetijdswagens en sportieve modellen. Je kan je als bezoeker gaan verdiepen in de eigenschappen, techniek, uitrusting, kleuren en zelfs accessoires van de verschillende modellen. Onder ‘projector’ vind je bovendien van elk model een behoorlijke fotocollectie. Enkel voor de prijzen moet je je nog tot de concessiehouders richten, maar ook die kan je op de website opzoeken.