Peugeot 307 lancering

eugeot plant op 8, 9 en 10 juni een lanceringsweekend voor de nieuwe 307. Bij onze zuiderburen is hij sinds 26 april te koop. België en Luxemburg zijn daarmee de eerste landen waar de 307 verschijnt. De overige Europese landen komen voor juli aan bod.

De 307 komt in eerste instantie als drie- en vijfdeurs op de markt. De 1.6 16v van 110pk, de 2.0 16v van 138pk en de 2.0 HDI van 90pk zijn de motoren die het eerst beschikbaar zullen zijn. Later volgen de 1.4 van 75pk, de 2.0 HDI van 110pk en een gloednieuwe 1.4 HDI van 70pk.

De 307 werd 4,2m lang en is door zijn uitgesproken hoogte (1,51m) een soort monospace met twee volumes geworden. Als eerste van de PSA groep staat hij op een nieuw platform. De goedkoopste 307 met 1.4 benzine zal 535.000 BEF of € 13.262 kosten. De 1.4 HDI kost minimaal 575.000 BEF of € 14.254 . Voor de 90pk sterke 2.0 HDI zal 50.000 BEF of € 1.239 extra moeten worden betaald. Voor de topmodellen in Privelège-uitvoering vraagt Peugeot 740.000 BEF of € 18.344 tot 865.000 BEF of € 21.443.