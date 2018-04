Smart naar Amerika

Door: BV

M

ercedes overwegen ze om de kleine Smart tegen 2003 naar Amerika te sturen. Eind dit jaar valt daarover een meer definitieve beslissing. Ook in 2003 verschijnt de Smart roadster op onze wegen en een jaar later komt de beloofde grotere Smart met vier zitplaatsen. Voor deze laatste wordt samengewerkt met Mitsubishi.

DailmlerChrysler heeft al meer dan 80 miljard BEF in MCC (Micro Compact Car) geïnvesteerd zonder veel succes. De Smart wordt momenteel in alleen in Europa en Japan verkocht. Door ook Amerika aan te doen hoopt het Duits-Amerikaanse concern het Smart-verhaal rendabeler te maken. Als alles goed gaat kan de productie dit jaar opgetrokken worden tot 112.000 eenheden. De plannen om 200.000 Smarts per jaar te produceren werden al lang geleden opgeborgen. Vorig jaar was de Belgische automarkt goed voor 2.000 nieuw ingeschreven Smartjes.