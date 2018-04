Renault Trafic met prijskaartje

Door: BV

e nieuwste bestelwagen van het Franse merk die in januari in Brussel in première ging krijgt nu ook een prijs. Er komen 24 modellen op de markt. De goedkoopste Trafic betaal je 591.000 BEF excl BTW of € 14.650. De goedkoopste Traffic voor personenvervoer kost 676.000 BEF of € 16.758.

We herinneren u er nog even aan dat je kan kiezen uit een 1.9 dCi van 80pk, een 1.9 dCi van 100pk en een 2.0 16v benzine van 120pk. Later komt daar nog een 2.5 dCi van 133pk bij. De voorlopig krachtigste diesel en de benzinemotor zitten aan een manueel te bedienen zesbak, gebaseerd op die van de Clio Sport V6.