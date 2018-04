PSA en Ford tonen eerste gezamelijke diesel

Door: BV

B

ijna 2,5 jaar na de ondertekening van hun eerste samenwerkingsakkoord tonen PSA Peugeot Citroën en Ford Motor Company hun eerste dieselmotor. In deze eerste fase het gaat om een 1.4 liter dieselmotor met common rail. De krachtbron gaat bij PSA als 1.4 HDI door het leven, maar bij Ford heet hij 1.4 TDCI Duratorq. Zuinigheid, milieuvriendelijkheid en uitstekende rijkwaliteiten stonden bovenaan het verlanglijstje.

De 1.398cc grote motor zal in verschillende uitvoeringen op de markt komen en zal daarbij een vermogen hebben van 60 tot 92pk en een koppel van 150 tot 200Nm. Deze eerste kleine diesel zal in verschillende kleine tot middelgrote modellen van beide partners verschijnen. Naar gelang de grootte van het model wordt een verbruik mogelijk van 3,4 tot 4,5 liter diesel per 100km.

Tussen dit en 18 maanden krijgt de motor 23 verschillende toepassingen. Tegen dan zal het productievolume zijn opgetrokken tot 6.000 motoren per dag. De totale investering loopt momenteel op tot 470 miljoen EURO. Andere en ook grotere motoren zullen volgen in de toekomst. Vier nieuwe motorenfamilies zullen het levenslicht zien. Naast de 1.4 komt er ook nog een 1.6, maar we zullen ook de 2-liter van de tweede generatie terugzien. Beide groepen werken ook aan een 2.7 V6 turbodiesel. Tot slot staat er nog een nieuwe motorenfamilie op het programma voor lichte bedrijfsvoertuigen. De constructeurs zullen tegen 2005 9.000 motoren per dag produceren. De investering beloopt dan ruim 1,2 miljard EURO.