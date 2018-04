Citroën Xsara krijgt 110pk diesel

Door: BV

e Xantia redde Citroën van een gewisse dood, maar het is de Xsara die de minder dynamische helft van de PSA-tandem er weer helemaal bovenop hielp. In de 3 jaar voor zijn eerste facelift werden er 1.000.000 stuks van verkocht. Dat het design van de op de Xsara gebaseerde Picasso insloeg als een bom, zou de vroege aanpassing van de snuit wel eens kunnen verklaren. De facelift bracht op dieselvlak echter niet veel nieuws. De potige 1.9TD (90pk) die tot dan toe naast de even krachtige, maar veel romigere Ően fiscaal onvriendelijkere- 2.0HDI zijn plaats vond, verdween uit de catalogus. Daarnaast bleef de beschaafde, maar nogal tamme 1.9 atmosferische diesel (71pk) ook beschikbaar.

De 2.0HDI bestond ook al in een 110pk-versie, en is in die configuratie te vinden onder de kap van de Xantia en de recent gelanceerde C5. PSA’s beslissing om die nu ook in de Xsara beschikbaar te maken zal de middenklasser in een dieselsegment dat bol staat van opgepepte motoren een ongetwijfeld concurrentiëlere positie opleveren.

Onder de kap van de Xsara staan de 110pk’s voor 250Nm. Het gros daarvan (190Nm) is reeds bij 1.250t./min ter beschikking. Pieken doet het koppel op 1.750t./min. Het vermogen wordt op het wegdek overgebracht door een klassieke vijfbak of een adaptieve automaat. Citroën geeft een verbruik op van 5,2l/100km, de automaat doet daar een dikke halve liter bij. Voor de 110 dieselpaardjes moet je minimaal 685.000 BEF (16.980 EURO) ophoesten. Je krijgt dan de 3-deurs (die ze bij Citroën Coupé noemen) mee naar huis.