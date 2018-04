The dummy's the star

Door: BV

V

orig jaar ging de informatieve animatiefilm Clive Alive in première in Zweden. De prent heeft het over de veiligheid in het verkeer en is één van de meest geavanceerde animatiefilms die ooit in Zweden werd geproduceerd. De idee voor de film ontstond bij de officiële opening van Volvo’s veiligheidscentrum in Göteborg. Nu maakte de dummy Clive de stap naar de overzijde van de Atlantische Oceaan en op 11 april was hij voor het eerst te zien in Broadway.

Samen met de filmhuizen Dockhouse en Motion Effect Studios uit Göteborg heeft Volvo Cars de testpop Clive tot leven gewekt. Met zijn liefje Mary aan zijn zijde vertelt hij over zijn jarenlange ervaring als crashtestdummy die hij bij Volvo heeft opgedaan.

Er wacht Clive en Mary nog heel wat werk. Dit jaar nog beginnen de twee aan een wereldreis.