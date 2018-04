PSA in Brazilië

Door: BV

n Porto Real, waar PSA in februari een nieuw productiecentrum opende, komt nu ook een motorenfabriek. Deze 5.000m² meter grote fabriek zal in gebruik worden genomen in februari 2002. Vanaf het eerste jaar zullen 25.000 motoren geproduceerd worden, maar op termijn zal dat oplopen tot 50.000 motoren. Het gaat dan steeds om de nieuwe 1.6 16v, die in de loop van vorig jaar bij ons op de markt kwam. Hij zal de verschillende modellen aandrijven die worden gebouwd in de landen die deel uitmaken van de Mercosur (Buenos Aires en Porto Real). De fabriek vroeg om een investering van 50 miljoen USD en zorgt voor 110 nieuwe arbeidsplaatsen.

Met de start van de fabriek wil Peugeot Citroën zijn aanwezigheid in de Mercosur verstevigen. De Groep was in 2000 goed voor een marktaandeel van 4,8% of 80.000 auto's. Tegen 2003-2004 wordt een penetratie van 8% vooropgesteld.

Vorig jaar verkocht PSA wereldwijd 2.816.000 wagens en dit jaar moet de kaap van 3 miljoen stuks worden overschreden. De jongste drie jaar kende de Groep een groei van 34% en is daardoor de zesde grootste constructeur op de wereldranglijst.