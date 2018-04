Duidelijke regelgeving onderhoudsboekjes blijft uit

Door: BV

B

ijna een jaar geleden vroeg de Bond van de Garagisten Beroepsverenigingen vzw om meer duidelijkheid in de wetgeving die geknoei met de kilometerteller beteugelt. De voormalige FEGARBEL BEROEPSVERENINGINGEN had het bij het Ministerie van Economische Zaken ook over het discriminerende karakter van de de nieuwe wet die onderhoudsboekjes verplicht. De verkooptransacties tussen particulieren blijven immers buiten de toepassingssfeer van de wet.

Volgens de nieuwe wet moet de garagist bij ieder onderhoud de kilometerstand noteren in het onderhoudsboekje. Het is echter niet duidelijk wat er dient te gebeuren indien het boekje niet meer aanwezig is. De garagisten worden bij gebrek aan duidelijkheid in een permanente toestand van overtreding gehouden. Nochtans zijn in de wet zware straffen voorzien. De vzw drong eens te meer aan op meer duidelijkheid, maar tot dusver blijft die uit.