Fiat Panda met Fire-technologie

Door: BV

A

l 21 jaar draait de Fiat Panda mee. De kleine zuiderse Italiaan werd in zijn jeugdjaren vooral geprezen als veelzijdige, gebruiksvriendelijke budgetwagen. Hij pronkt namelijk met een laadruimte die tot ruim 800 liter groot is. Wanneer de bank niet is neergeklapt blijft er plaats voor 204L.

Door de jaren heen werd de Panda verbeterd met onder andere straffere remmen, een beter zitcomfort, vier driepuntsgordels, een transponder en in de hoogte verstelbare lichten. Nu zijn de motor en de overbrenging aan de beurt. Onder de kleine motorkap verschijnen de 1.1 viercilinder en de manuele vijfbak uit de Seicento. Deze 1.108cc FIRE motor levert 54pk en 88Nm. Daardoor is de Panda tot 140km/h snel en heeft hij genoeg aan 6,4 liter per 100km.