p het Salon van Genève beleefde de Honda Stream z’n officiële debuut. De Stream stort zich in het segment van de compacte monovolumes, nu jaij compact? Met een lengte van 4,57m (1,69m breedte en 1,59m hoogte) valt hij eigenlijk tussen dat van de compacte en volwaardige MPV’s in. Vanaf mei kunt u hem een bezoekje brengen in de showroom. De goedkoopste versie brengt Honda 799.000 BEF of € 19.807 op. De duurste tweeliter met automaat vraagt 957.000 BEF of € 23.723.

De Stream zal verkrijgbaar zijn met de eerste van een nieuwe reeks ‘i’-motoren. Als basismotor treedt de recente 1.7 SOHC VTEC II uit de Civic naar voor. Naast 125pk telt hij 154Nm, alles samen goed voor een top van 190km/h, een sprint tot 100km/h in 11,1sec en een gemiddeld normverbruik van 7,7L/100km. De tweede gloednieuwe benzinemotor is een 2.0 DOHC van 156pk en 192Nm met nieuw i-VTEC systeem met VTC (Variable Valve Control). Hij is 205km/h snel (200km/h voor de automaat) en doet de 0-100km/h in amper 9,4sec (11,2sec voor de automaat). Het normverbruik blijft beperkt tot 8,6 (9,1) liter/100km. De 2.0 zal leverbaar zijn met een handgeschakelde vijfversnellingsbak en een nieuwe sequentiële vijftrapsautomaat. De 1.7 houdt het bij de handbak.

Vanaf de standaardversie krijgt de Stream ABS met remkrachtverdeler, 2 frontale en 2 zijdelingse airbags (optie op de 1.7), ISOFIX-kinderzitbevestigingen en 5 driepuntsgordels met gecombineerde gordelspanners en spankrachtbegrenzers. In het interieur werd overvloedig gebruik gemaakt van schokabsorberende structuren die menselijk leed moeten beperken. De Stream werd verder zo ontworpen dat hij op de Euro NCAP botsproeven vier sterren zal scoren. Natuurlijk deed Honda ook haar best om de praktische aspecten van een MPV met de rijdynamiek van een ander model te verzoenen. Een laag zwaartepunt houdt de rolbewegingen onder controle, terwijl McPherson veerpoten vooraan, dubbele draagarmen met reactiearmen achter en de hoogegeplaatste tandheugelstuurinrichting resulteren in een soepel onderstel, lineaire besturing en een nauwkeurige wegligging.

De Stream kan tot 7 personen vervoeren. Voor de derde rij koos Honda voor zetels die geheel in de vloer kunnen worden opgeborgen, waardoor een vlakke laadvloer mogelijk is. Achter deze derde rij stoelen is plaats voor 158 liter, maar wanneer ze weggeklapt zijn is er ruimte voor 431 liter bagage. Omdat de Stream een volledig vlakke wagenvloer heeft kunnen passagiers zich makkelijk verplaatsen en zelfs tussen de voorste zetels blijft voldoende plaats omdat de pook Őzoals in de Civic 3- en 5-deursŐ in het dashboard werd geïntegreerd. Allerhande spulletjes vinden een plaatsje in lades onder de zetels en opbergtassen in de zetelleuningen. Natuurlijk tellen de boordplank en de deuren ook nog een aantal bergvakken en zijn er de onvermijdelijke bekerhouders. Vliegtuigtafeltjes en een neerklapbare centrale stoel maken het verblijf op de middelste zetelrij erg aangenaam. Bovendien hebben de passagiers die hier plaatsnemen evenveel ruimte als de inzittenden van een Honda Shuttle die toch 20cm langer is.