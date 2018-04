Renault Scénic III op ongeziene hoogte

Door: BV

A

mper 2 jaar na de facelift van de Scénic frist Renault voor de derde keer haar compacte MPV op. Sinds de lancering van het model in oktober ’96 vonden al ruim 1,3 miljoen Scénics een eigenaar, 40% daarvan waren van een dieselmotor voorzien.

De Scénic III is uiterlijk te herkennen aan nieuwe wieldoppen en velgen, andere deurgrepen in koetswerkkleur en ton-sur-ton gelakte beschermprofielen op de flanken (naargelang de versie). Voorts werden enkele accenten verlegd om de wagen een stijlvoller voorkomen te geven. Net als in de Laguna II kan je de achterruit van de kofferklep openen (optie). De nieuwigheden in het interieur werden rechtstreeks uit de nieuwe Laguna geplukt. Het gaat om een nieuwe hemelbekleding, binnenverlichting, brilhouder en bedieningselementen om de deuren te openen.

In navolging van de Renault Laguna II, lanceert de Scénic nieuwe technologieën die ongezien zijn in z’n klasse. Het veiligheidsarsenaal werd uitgebreid en omvat standaard een ESP stabiliteitscontroleprogramma, een remhulpsysteem, gordelspanners op de buitenste achterste zitplaatsen en gordijnarbags (voor- en achteraan). Een bandendrukcontrolsysteem wordt als optie aangeboden op de topversies. In wereldprimeur lanceert de Scénic het PAX System van Michelin. De techniek laat toe dat je met een lekke band nog tot 200km kan afleggen tegen maximaal 80km/h. Wanneer je te hard gaat verwittigt een geluidssignaal je. Een specieke alu velg en een inwendige elastomeer voorkomen dat de speciale Michelin banden van de velg rollen. Vanaf deze zomer wordt het PAX System als optie aangeboden.

De Scénic III zal net als de Twingo, Mégane, Laguna II en Espace de nieuwe benamingen voor de afwerkingsniveau’s gebruiken. Voortaan dus de keuze uit een Authentique, Expression, Privilège en Dynamique. De basisuitrusting werd in alle gevallen opgetrokken.

Achter de snuit liggen de 1.4 16v van 95pk, de 1.6 16v van 110pk en de 2.0 16v van 140pk. De twee krachtigste benzines kunnen ook gekoppeld worden aan de Proactieve automaat. Bij de diesels zien we de 1.9 dCi van 105pk die sinds maart 2000 verkrijgbaar is. Ook hij zal vanaf het einde van het jaar met de automatische transmissie verkrijgbaar zijn. De atmosferische diesel van 65pk wordt vervangen door de 80pk versie van de 1.9 dTi die voor het eerst in de Kangoo lag.

De opgefriste Scénic zal voor minstens 685.000 BEF of € 16.980 verkocht worden.