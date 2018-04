Frans veiligst op Euro NCAP

Door: BV

e crashtestsorganisatie Euro NCAP maakte op 27 maart haar laatste bevindingen bekend voor compacte monovolumes.. Het New Car Assessment Program omvat een frontale botsing tegen 64km/h met een contactzone van 40%, een zijdelingse aanrijding tegen 50km/h met een vervormbare hindernis en een contacthoek van 90° en een zijdelingse aanrijding aan 29km/h tegen een paal.

Bij de compacte MPV’s scoren de Citroën Xsara Picasso, de Renault Scénic en de Nissan Almera Tino het best. Zij werden beloond met vier sterren. De Mazda Premacy en de Mitsubischi Space Star kregen elk drie sterren. Nissan gaat met de 'Best of Class' titel aan de haal. Ondanks een doorgedreven veiligheidsconcept voor volwassenen, moeten kinderen die in een kinderzitje plaatsnemen nog te vaak aan een te grote druk weerstaan ter hoogte van het bovenlichaam en de nek.