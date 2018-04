D'ieteren gaat tweedehands

Door: BV

D

e Belgische invoerder van onder andere Volkswagen en Audi stort zich op de tweedehandsmarkt. Omdat auto’s een langere levensduur krijgen groeit ook de occasiemarkt. D’ieteren wil daarom occasiewagens sneller en efficiënter aan de man brengen. Het hele project heeten een eerste verkooppunt komt er in Drogenbos.

NL;mso-bidi-language:AR-SA">Je hoeft niet per se naar Drogenbos te rijden, want My Way toont ook de hele stock op het internet op www.myway.be. Niet alleen Volkwagens of Audi’s maken deel uit van het aanbod, want ook andere merken worden verkocht. Bij een My Way-occasie van 1 tot 5 jaar oud krijg je een jaar garantie of 20.000 km en een Touring Wagenhulp verzekering. Momenteel stelt de dochterfirma van D’ieteren 30 mensen te werk.