Smart Coupé komt

e kogel is door de kerk. Vanaf 2002 zal MCC een supercompacte coupé produceren. Meteen zitten de plannen van Mercedes om een SLA (een compacte roadster) te bouwen in de ijskast. Het ding wordt 3.223mm lang en 1.600mm breed en werkt met hetzelfde concept als het stadswagentje. Dat wil zeggen dat hij onder andere ook zijn koetswerkpanelen naar believen laat verwisselen. Het coupé-tje wordt aangedreven door hetzelfde 599cc motortje uit de al gekende Smarts, maar door een hormonenkuur zorgt het nu voor 70pk in een 750kg wegend geheel. Een halfautomatische zesbak zorgt voor de overbrenging. Ook de ophanging werd onder handen genomen opdat de koets minder zou rollen in de bochten.

Voor het eerste jaar wordt een productie van 20.000 eenheden vooropgesteld.