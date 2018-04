Winnaar Gojasper wedstrijd

Door: BV

n februari organiseerden de polulaire Belgische webindex, Gojasper, en Auto55.com een wedstrijd in samenwerking met Subaru Belgium. Op de Gojasper pagina kon je door enkele eenvoudige vraagjes op te lossen, kans maken op een dagje aan boord van de Subaru Impreza Plus WRX AWD. Uit de correcte antwoorden trokken we een winnaar. Geert Declerck uit Roeselare bleek de inzender van het correcte formulier, en mocht bijgevolg een Auto55.com testrijder verwachten op 5 maart.Onder de koets van de Impreza WRX schuilt een 4-cilinder boxermotor met turbo die 218pk ophoest. Voldoende vermogen voor een top van 230km/u en een acceleratietijd van 0 naar 100km/u in amper 6,5 seconden.De korte test van deze wagen vind je binnenkort in onze testrubriek.