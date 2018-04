Daihatsu YRV Turbo en Move EV-H II

Door: BV

e in het najaar van vorig jaar gelanceerde YRV is nu al vrij populair bij het jonge volkje. De 3765 mm lange stadswagen wordt vooral gelauwerd om zijn rijeigenschappen en het rijplezier. De Young Recreational Vehicle was tot nu beschikbaar met 1-liter van 59 pk en 1.3 van 86 pk. Daihatsu doet er nu nog een schepje bovenop door in Genève een krachtigere versie voor te stellen.

Onder de kap ligt de 1.3 die we al kenden, maar hij werd er wel voor herontworpen. Ook werd er een turbo opgevezen, waardoor het vermogen klimt tot 130 pk en 170 Nm. Dit vermogen komt respectievelijk vrij bij 6400 en 3200 t/min. De turbolader komt vrij snel bijstand bieden en werd gekoppeld met het DVVT (Dynamic Variable Valve Timing). De turbomotor werd aan Daihatsu’s elektronisch geregelde 4-trapsautomaat geschakeld. De ESAT-transmissie (Economic & Smooth Automatic Transmission) maakt gebruik van de laatste technologische evoluties op het vlak van automaten en dus prima combineerbaar met de herontworpen benzinemotor.

De YRV is uiterlijk herkenbaar aan zijn sportievere styling. Hij kreeg ook enkele aërodynamische stukken opgeplakt. De sportieve inborst fleurt tevens het interieur op. Extra schokabsorberende structuren, frontale, zijdelingse en hoofdairbags, ABS+EBD en een Soft Upper Interior zorgen voor de passieve veiligheid.

Op het Salon zal bovendien een hybrideversie van de kleine Move te zien zijn. Het ding wordt voorbewogen 0659 cc motor 40 pk en een elektromotor van 18 kW. Daarmee bevestigd Daihatsu zichzelf op een terrein waarop ze al 40 jaar actief is. De elektromotor laad de nickel-hydride batterijen op. De benzinemotor werd uitgerust met het DVVT-systeem. De hele aandrijving werkt samen om onder alle rijoms tandigheden een geoptimaliseerd vermogen te leveren. De Move EV-H II legt automatisch de motor af wanneer je stilstaat en bij het vertragen wordt de kinetis che energie gerecycleerd door de elektromotor. Op die manier kon het energieverlies tot een minimum worden beperkt.

Om het gewicht van Move te beperken koos Daihatsu voor een aluminium koetswerk. Dat zorgde ervoor dat de EV-H II45 % lichter is dan dat van de gewone Move. Ondanks het lage gewicht scoort de 3,4 m auto toch op de EU crash tests. Alle technieken samen zorgde voor een gewichtsverlies van 180 kg.