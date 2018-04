Autoverkoop 2000, Mégane op kop

Door: BV

H

et jaar 2000 is een recordjaar geworden voor wat betreft de autoverkoop in België. Met 515.000 nieuw ingeschreven voertuigen doet 2000 het vorige record van 1999 en 490.000 wagens vergeten. De vooruitzichten voor 2001 zijn iets minder rooskleurig.De meest geliefde benzinewagen was afgelopen jaar de Peugeot 206. Hij wordt gevolgd door de VW Polo en de Opel Corsa. Bij de diesels waren dat respectievelijk de VW Golf, de Renault Mégane en de Opel Astra.

Opvallend is dat bij de top vijf van de meest gegeerde breaks de Astra, Focus en Passat worden gevolgd door de Citroën Berlingo en de Renault Kangoo.

Bij de monovolumes wordt de Renault Scénic (14.008) gevolgd door de Opel Zafira (8.653) en de Citroën Xsara Picasso (5.994).