4x4 van het jaar 2001

4x4lus, een gespecialiseerd Belgisch magazine, organiseerde onlangs de negende verkiezing van 4x4 van het jaar. De 16 wagens die de eerste nominatieronde overleeft hadden, werden door een 18-koppige jury op een vast parcours, dat zowel uit verharde als onverharde ondergrond bestond, uitgebreid op de rooster gelegd. Na afloop werden de winnaars in 3 categorieën bekend gemaakt. De pure 'Offroader' van het jaar 2001 werd de Mitsubishi Pajero Motor, comfort en design waren van doorslaggevende aard. De beste 'Soft-road' machine van het jaar werd de Land Rover Freelander. Ook hier was de motor (de nieuwe Td4) van doorslaggevende aard. De Landrover laat o.a. de Toyota RAV4 en nieuwkomer BMW X5 achter zich. Pick up van het jaar 2001 werd de Nissan Pick-up Navara. De behaalde titels zullen ongetwijfeld nog herhaaldelijk vermeld worden in de promotiecampagnes van de constructeurs in kwestie.