Bedrijfs- & Vrijetijdsvoertuigensalon

Door: BV

V

an 13 tot 21 januari loopt het Internationaal Autosalon voor Bedrijfs- en vrijetijdsvoertuigen in de Heizelpaleizen in Brussel. Veiligheid en milieuvriendelijkheid zijn de sleutelwoorden op het 79Salon. Ongeveer 250 exposanten prijzen de recentste en minder recente voertuigen op meer dan 95.000 mtentoonstellingsruimte. Het Brusselse Salon legt de rode loper voor niet minder dan 17 wereldpremières, 8 Europese premières en maar liefst 60 Belgische premières gaande van motorvoertuigen, monovolumes en breaks tot aanhangwagens, opleggers en accesoires. Bij de vorige editie van het Salon in 1999 kwamen zowat 230.000 bezoekers over de vloer.

Een toegangskaartje kost je 350 frank (€ 8,68), kinderen tussen en 6 en 12 betalen 175 frank (€ 4,34). Een groepskaart voor 10 personen betaal je 1750 frank (€ 43,38). Het kaartje verschaft je naast toegang tot het bedrijfsvoertuigensalon ook toegang tot de tentoonstelling van de motorfietsen. Je kan er in het weekend terecht van 10u ’s ochtends tot 18.30u ’s avonds. In de week sluit het Salon een half uurtje later.

V rijdag 12 januari is voorbehouden voor de pers en VIP-bezoekers. Tevens wordt de 25ste Truck of the Year Award uitgereikt. Dit jaar ging de MAN TG-A (foto) met de eer lopen. De Ford Transit werd eerder al uitgeroepen tot Van of the Year. Meer informatie hierover vindt u in ons artikel van 2 januari. Hou ook onze rubriek Dossier in het oog want daar verschijnt binnenkort een uitgebreide bespreking van het Brusselse Bedrijfs- en Vrijetijdsvoertuigensalon.