Audi: de snelste A3 is er!

Door: REDACTIE

A

udi had al een 250pk sterke 3.2l V6 in de catalogus staan, maar voor de S3 Ődie helemaal bovenaan het sportieve gamma geparkeerd wordt- grijpt de constructeur toch weer naar de geblazen tweeliter viercilinderkrachtbron. Onder meer in de Golf GTI (en Seat Leon FR en Skoda Octavia) haalt die 200pk. De Leon Cupra was met 240pk de sterkste, maar geeft die fakkel nu door aan de nieuwe S3, waar uit het blok 265pk gepuurd wordt. Dat is te danken aan een stijging van de turbodruk tot 1,2 bar.

Het uiterlijk wordt volgens gekend recept bereid; de voor- en achterbumper werden agressiever (in de achterbumper zit een diffuser verwerkt), de grille is net als de grote ovalen uitlaatpijpen verchroomd en omdat het een ‘S’ is zijn ook de buitenspiegels met metaal bekleed. Het interieur krijgt sierlijsten in pianozwarte lak, en zit ook stevig in het aluminium. Het stuurtje met een afgeplatte onderrand is ook specifiek.

Met 265pk sleurt de A3 zich naar 100km/u in 5,7 tellen. Bij 250km/u legt de elektronica er de rem op. De aangepaste ophanging dwingt de koets 25mm dichter tegen het asfalt. De remmen werden opgewaardeerd en zijn nu zelfs 17-duims groot. Ze kijken door 18-duims velgen en rond zwartgelakte remzadels naar de wereld.