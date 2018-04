Nieuwe Opel Corsa: de prijzen

Door: REDACTIE

et doek is van de nieuwe Corsa, Opel maakt de prijzen bekend en de orderboeken worden per direct geopend. De basisprijs van de coupéachtige driedeurs Corsa Essentia met 1.0l benzinemotor van 60pk bedraagt € 11.500. De meer gezinsgerichte vijfdeurs is er dan weer vanaf € 12.000. De Enjoy wordt naar verwachting de best verkochte versie, met een prijskaartje van € 12.400 in de versie met 1,0-liter motor. De beter gemotoriseerde versies worden verhoudingsgewijs goedkoper dan nu het geval is. Zo moet voor de 1.2l met 80pk slechts € 750 in plaats van € 930opgelegd worden. De duurste benzine uit het lanceringsaanbod wordt de 90pk sterke 1.4 in Cosmo-livrei, voor € 14.749 (driedeurs) of € 15.249 (vijfdeurs).

Dieselen kan met 1.3 CDTi met 75pk (uit de Fiat-rekken) vanaf € 13.500. De meerprijs van € 500 voor de vijfdeurs blijft gehandhaafd. De duurste diesel uit het aanbod is de 125pk sterke 1.7 CDTi in vijfdeurs Cosmo-uitvoering. Die kost € 18.029. Ertussen zit nog een 90pk-afgeleide van de 1.3.

Het geïntegreerde draagsysteem Flex-Fix is een wereldprimeur voor een productieauto. Het systeem kan twee fietsen vervoeren en bevindt zich altijd gebruiksklaar aan boord, in een lade onder de bumper. Het kost € 600. Het grote panoramazonnedak, een designelement dat over de hele breedte van het dak loopt, kost met 750 euro vrijwel evenveel als de gelijkaardige optie van zijn voorganger, maar is wel 25 procent groter. Onderhoudsvrije dieselpartikelfilters kunnen voor de beide 1.3 CDTI motoren als optie worden besteld voor slechts 560 euro; de dieselpartikelfilter is standaard in de 1.7 CDTI, die binnenkort beschikbaar is.