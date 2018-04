Verkoop motorhomes en cabrio's in de lift

Door: REDACTIE

e eerste jaarhelft van 2006 werden 5,36% méér motorhomes ingeschreven dan tijdens dezelfde periode van vorig jaar, zo meldt vakorganisatie Febiac. Maar het is vooral het cabriosegment dat loopt als een trein. Tot eind juni werden er 8.113 nieuwe exemplaren van in het verkeer gebracht, terwijl vorig jaar het totaal op 13.384 kwam. De autoconstructeurs verwachten ruim boven dat aantal af te tikken. Op 10 jaar tijd is de cabriomarkt gestegen van 5.261 exemplaren in 1995, naar 13.384 vorig jaar. Ook het aanbod en de diversiteit van de modellen is sterk uitgebreid. Vooral coupé-cabrio’s, met een metalen dakconstructie zijn erg populair. Zij bekleden immers de eerste drie plaatsen van het klassement.

De top 10 wordt aangevoerd door de Peugeot 206CC en Peugeot 307CC. De Mégane Cabrio kan aanklampen op een derde plaats. De vierde stek is voor de Citroën C3 Pluriel terwijl de Mini Cabrio op vijf staat. Opel’s recente Tigra TwinTop strandt pas op een zesde plaats. Eronder vinden we twee prestigemodellen; de Saab 9-3 die z’n leidersplaats in het segment behoudt, en de dakloze Audi A4. De Mercedes SLK en VW New Beetle staan op een gedeelde negende plaats. Bij de exclusieve wagens is de 911 Cabrio het meest populair. Er werden er reeds 138 van in het verkeer gebracht.