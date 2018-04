Mazda Nagare Concept Car

Door: REDACTIE

Op de LA Autoshow zal Mazda een nieuw studiemodel onthullen, waarvan vandaag de eerste schets is vrijgegeven. Na de Sassou, Senku en Kabura is de Nagare de volgende logische stap in de ontwikkeling van Mazda’s design, aldus Laurens van den Acker die sinds kort de scepter zwaait over de designafdeling van de constructeur. De Nagare is geheel ontworpen rond het begrip “flow”, met vooral vloeiende en natuurlijke vormen. Mazda belooft meteen dergelijke elementen in toekomstige modellen te integreren.