Opel verfijnt Astra

Door: REDACTIE

Opel sleutelt aan de Astra die daardoor vanaf januari over aangepaste motoren beschikt. Het gamma wordt uitgebreid met twee nieuwe 1.6l benzinemotoren en een 1.7 CDTI common-rail turbodiesel. De 115pk sterke 1.6 benzine ECOTEC met variabele nokkenasverstelling, vervangt de 1.6 TWINPORT met 105pk. Die motor kan ook gekoppeld worden aan de Easytronic versnellingsbak, een combinatie die een verbruiksgemiddelde van slechts 6,3l/100km laat optekenen. De 170pk sterke 2.0 turbomotor wordt vervangen door een geblazen 1.6 die goed is voor 180pk. De nieuwe 1.7 CDTI-motor zal steeds met een handgeschakelde zesbak geleverd worden. Die 1.7 levert 125pk en neemt daarmee de plaats in van de 120pk sterke 1.9 CDTI met 120pk van Fiat-origine.

De nieuwe editie zal herkenbaar zijn aan andere detailafwerking. Zo krijgt de grille vooraan verchroomde lamellen en een bredere chroomlat met geïntegreerd Opel-logo. De achterlichten kregen een meer driedimensionaal design en zijn ook met een chroomlook te krijgen. De Astra GTC krijgt op de neus dan weer een honingraatgrille en donker getinte achterlichten die ook op de Astra Sport en de versies met Xenon- en bochtverlichting worden geleverd. De break krijgt aluminium dakrails.

Aan de binnenkant worden de bedieningstoetsen van de airco en de radio met chroom omrand en kregen het dashboard en de deuren een nieuwe afwerking. Op de Cosmo vinden we in het interieur her en der paneeltjes in zwarte pianolak.