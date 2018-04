Subaru Impreza RB320 eert Richard Burns

Door: REDACTIE

Subaru brengt in de UK een speciale uitgaven van de Impreza WRX STI op de markt. Die is een eerbetoon aan rallyrijder Richard Burns, die in november van vorig jaar – exact vier jaar na het behalen van de wereldtitel – overleed aan de gevolgen van kanker.

De RB320 is alleen leverbaar in een zwarte tint, voorzien van 18-duims velgen, een door Prodrive speciaal ontwikkelde ophanging met Bilstein dempers en een motorupgrade die het vermogen naar 320pk brengt. De grille is voorzien van aangepast verchroomd gaas en de voorvleugel is hertekend. De voortrein gaat 3 centimeter door de knieën, terwijl de achtertrein één centimeter meer naar het asfalt neigt. Door de vermogenstoename haspelt de RB320 de print af in 4,8 tellen.