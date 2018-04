Crash test dummies worden steeds dikker

Door: ADD

Ons lichaamsgewicht is vaak onderwerp van vurige discussies. Kijk maar naar de hetze die recent bij ons losbarstte over de geloofwaardigheid van een obese Minister van Volksgezondheid.

Feit is dat wij almaar dikker worden. Volgens het UZ Leuven komen overgewicht en obesitas steeds vaker voor. Bijna één op twee Belgen kampt met overgewicht, 15% lijdt aan obesitas. De Amerikaanse cijfers zijn nog hallucinanter. Daar is maar liefst twee derde van de bevolking zwaarlijvig.

Corpulente dummies

Opdat de veiligheidssystemen de auto-inzittenden optimaal zouden beschermen, moeten crash-test-dummies zo exact mogelijk naar ons evenbeeld gevormd zijn. Het Amerikaanse Humanetics, dummy producent, brengt dus ook testpoppen op de markt die ver van het ideaalgewicht verwijderd zijn. Poppen met een gewicht van 124 kilo en body-mass-index van 35 zijn niet uitzonderlijk.

De kans dat ze bij een verkeersongeval om het leven komen is bij corpulente mensen 78 procent groter. Één van de oorzaken is dat de omvang van hun taille beduidend groter is, waardoor de zitpositie in een gemiddelde autostoel niet langer optimaal is. Ook passieve veiligheidssystemen zoals airbags en veiligheidsgordels zijn overwegend voor mensen met een normaal gewicht ontworpen.

Mama, papa en kindjes

Tot nog toe worden bij crashtesten vooral dummies van Humanetics “Hybrid III Family” met een relatief gemiddelde lichaamsbouw gebruikt. De familie heeft momenteel twee vaders. Als de mannelijke poppen zouden kunnen rechtstaan, zouden ze 1,75 en 1,88 meter groot zijn en respectievelijk 78 en 101 kilogram wegen. De typische crash-test-vrouw is met haar 1,52m eerder aan de kleine kant. Zij weegt 54kg. Drie testpopjes van 16,2kg, 23,4kg en 35,2kg maken de familie compleet, zij simuleren kinderen van drie, zes en tien jaar.

Dure pop met hightech ingewanden

Volgens schattingen van het BIVV vielen er in 2013 op Belgische wegen 720 verkeersdoden. Dat is een daling van 6,5% tegenover 2012 (767 doden). Maar dat zijn er nog altijd veel te veel. Humanetics hoopt dat de nieuwste testpoppen kunnen helpen het aantal verkeersslachtoffers te doen dalen. Moderne crash-test-dummies zijn trouwens al lang geen levensgrote poppen meer die hier en daar een lik verf kregen om te kijken op welke plaatsen ze de auto treffen. De modernste dummies brengen tijdens een gesimuleerde botsing met behulp van sensoren en meetsystemen meer dan 130 verschillende data in kaart. Dat levert een massa aan gegevens op. Wat in de jaren dertig van de vorige eeuw begon met lijken en later met vrijwilligers en zelfs dieren verdergezet werd, is momenteel dus regelrecht hightech terrein. Zo kost een dummy vandaag afhankelijk van de uitrusting tussen € 150.000 en € 400.000.

Bejaarde dummies op komst

Omdat de bevolking niet enkel dikker, maar ook almaar ouder wordt, werkt Humanetics aan de ontwikkeling van een testpop op leeftijd. Statistieken tonen namelijk aan dat zij bij een ongeval eveneens meer risico op een ernstige verwonding lopen.

Fin de carrière

Het is evenwel slechts een kwestie van tijd tot computersimulaties de crash-test-dummies de loef zullen afsteken. Er vinden steeds minder en minder fysieke crashtesten plaats. De computer levert immers meer en makkelijker reproduceerbare gegevens op. Bovendien zijn op die manier minder testauto's tot de schroothoop veroordeeld.

Maakt niet uit hoe groot, dik of oud hij tegen dan is. De crash-test-dummy dreigt sowieso binnen tien, misschien 20 jaar, werkloos te zijn. Obese ministers is hopelijk een langere carrière beschoren.