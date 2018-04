Een band is een band (maar de ene is de andere niet)

Door: AUTO55

Als een bandenmerk een testsessie organiseert, kan dat twee kanten uitgaan. Ofwel wordt enkel het aan te prijzen rubber uitgeprobeerd, ofwel kan er effectief een vergelijking worden gemaakt tussen verschillende merken en types. Vooral in het laatste geval kan zo'n dag voor verrassingen zorgen. Banden testen is namelijk een subjectieve aangelegenheid (nog meer dan auto's testen), en al zeker als er meerdere testpiloten worden ingezet waardoor het eigenlijk onmogelijk wordt om elke bandenset onder exact dezelfde omstandigheden uit te proberen. En zelfs als we in ons eentje aan het testen gaan, is het zeer moeilijk om een objectieve kijk te geven op de producten.

Een voorbeeld. Bij een remtest, waarbij je aan een bepaalde snelheid komt aangereden, zal er steeds een verschil optreden (hoe klein ook) in de snelheid van het voertuig, de reactiesnelheid van de bestuurder, de kracht waarmee geremd wordt en dergelijke meer. Dat heeft zo zijn gevolgen voor de uiteindelijke uitslag. Of we toch geen - met een korrel zout te nemen - resultaten kunnen voorleggen van zo'n dagje banden verslijten? Natuurlijk wel. Maar eerst stellen we de kandidaten aan je voor. In deze 'high performance tyres'-vergelijktest neemt Yokohama het met de Advan Sport V105 (€ 211,75) op tegen Bridgestone (Potenza S001 - € 234,14), Continental (ContiSportContact 5 - € 245,63), Goodyear (Eagle F1 - € 219,92), Michelin (Pilot Sport 3 - € 243,21) en Pirelli (Pzero - € 261,36). Al deze bandensets werden onder een Mercedes A-klasse gemonteerd - een voorwielaandrijver met een niet-uitschakelbare ESP (om het proper te houden).

Goed, minder goed, teleurstellend

Aangezien we eerst met de Pirelli's aan de slag gaan, gebruiken we het Italiaanse rubber als referentie. Het kegelparcours ligt er eerst droog, dan nat bij. En al na de eerste wissel stellen we de kwaliteiten van de Pzero's op prijs. In vergelijking hebben de Bridgestone's in eerste instantie meer grip, maar breekt de achteras ook sneller en zonder waarschuwing uit, en presteren de Yokohama's prima in korte bochten, maar genereren ze meer onderstuur in grote bochten. Teleurgesteld zijn we vooral in de Michelins (weinig grip in korte bochten, veel te veel onderstuur), de Goodyears (veel schuiven en een onveiligheidsgevoel) en de Continentals (de slechtste keuze bij regenweer).

Het verdict

Van goed naar minder goed staat de Pirelli Pzero in ons hoofd met stip op nummer één, gevolgd door de Bridgestone Potenza S001, de Yokohama Advan Sport V105, de Michelin Pilot Sport 3 en - op een gedeelde laatste plaats - de Continental ContiSportContact 5 en Goodyear Eagle F1. Dient echter ook gezegd dat de Yokohama de goedkoopste van alle deelnemers is en de Pzero de duurste. Dus als we puur op prijs/kwaliteit moeten quoteren, is het toch de Yokohama die we het meest aanraden. Banden mogen dan wel noodzakelijk zijn, ze zijn ook telkens opnieuw een aanslag op de bankrekening...