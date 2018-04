Al 8 generaties Chevrolet Malibu

Door: BV

Malibu is de langst gebruikte typebenaming voor een middenklasser. Chevrolet kleefde de naam al op 8 modelgeneraties over een periode van 35 jaar. Het product werd in 1964 in de VS geïntroduceerd en het bedrijf bouwde er sindsdien liefst 8,5 miljoen stuks van. Volgend jaar doet het model voor het eerst z'n intrede in Europa. De première is al achter de rug, die was vorige maand op het Autosalon van Frankfurt.

De Malibu was bij de introductie het topmodel in de Chevrolet Chevelle middenklasse modellijn en vormde een combinatie van sportief design, een verhoogd uitrustingsniveau en een uitgebreide standaarduitrusting. In het eerste jaar werden er al direct 200.000 exemplaren verkocht. Van 1964 tot 1967 was de Malibu leverbaar in een volledige reeks modelvarianten, waaronder tweedeurs hardtops, tweedeurs convertibles, vierdeurs sedans en stationwagons.

Bij zijn debuut was de Malibu-modelreeks leverbaar met de nu legendarische, 300 pk sterke 5.359 cc V8 Malibu SS coupé en convertible; het jaar erna werd de nog krachtiger 350pk 5.359 small block-versie geïntroduceerd. De Malibu SS Z16, alleen als hardtop verkrijgbaar, had als eerste Malibu de 6.489 cc big block met 375pk.

Voor modeljaar 1966 werd de Malibu SS vervangen door de SS 396. Dit model had een heavy-duty wielophanging en andere performance upgrades. De 396 V8 was beschikbaar in 325, 360 en 375pk-versies. Spectaculair allemaal, maar sindsdien gaat het met de vermogens beraf.

De Malibu werd voor het modeljaar 1968 ingrijpend herzien toen fastback styling de trend werd. Deze tweede generatie van de Malibu borduurde voort op het oorspronkelijke concept, motor voorin en achterwielaandrijving. Wel hadden de tweedeurs en vierdeurs modelvarianten een verschillende wielbasis.

Chevrolet introduceerde de derde generatie van de Chevelle, inclusief een Malibu, in 1973 en deze bleef aan tot 1977. De Malibu was leverbaar als coupé, sedan en wagon. Het krachtige Malibu SS was beschikbaar voor alle modelvarianten, inclusief de stationwagen. In 1974 werd de Malibu het ‘instapmodel' voor de Chevelle reeks, exact 10 jaar na het als topmodel werd geïntroduceerd.

Een kleinere Malibu debuteerde in 1978, rekening houdend met de hogere eisen op het gebied van brandstofverbruik. Het eerste tijdperk van achterwielaangedreven Malibu's eindigde in 1983 waarna in 1997 na een productiestop van 14 jaar een nieuwe generatie voorwielaangedreven middenklasse-modellen werd geïntroduceerd.

De Malibu beleefde zijn wedergeboorte als vierdeurs sedan. Het model veroverde een reputatie als een scherp geprijsde auto. In 2004 kwam de zesde generatie Malibu en in 2006 haalden de marketingboys bij GM het ‘SS'-label nog eens van onder het stof voor een versie met 240pk sterke V6. In 2007 lanceerde het bedrijf nog maar eens een nieuwe generatie. De Amerikaanse consument lust het product immers als zoete koek. Het was in 2010 met een verkoop van bijna 200.000 stuks de best verkochte auto uit het GM-aanbod, ook al haalde het model dat niet het volume van z'n allereerste productiejaar.

Chevrolet's achtste generatie Malibu zal voor het eerste wereldwijd worden aangeboden. Het model wordt gecommercialiseerd in bijna 100 markten op zes continenten.