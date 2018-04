150 jaar Opel

Door: AUTO55

In 1862 startte geestelijke vader Adam Opel in het Duitse Rüsselheim een bedrijfje in naaimachines, dat erg succesvol bleek. Acht jaar later trouwde hij met Sophie Scheller en samen zetten ze vijf jongens op de wereld: Carl, Fritz, Wilhelm en Ludwig. Na zijn dood in 1895 nam vrouwlief en het nageslacht de zaak over. Op dat moment stond Opel al bekend als een bekende fietsen- en motorfietsenbouwer, de grootste van Duitsland zelfs. Slechts drie jaar later was de eerste Opel-automobiel een feit: de Lutzmann-Patent-Motorwagen.

Het heeft nog eens tot 1924 geduurd alvoor er van een eerste productielijn sprake was. De Laubfrosch staat bekend als eerste Duitse auto die er van de band rolde, en vanwege de democratische vraagprijs volgde het succes vrijwel onmiddellijk. Opel stond al gauw te boek als het meest succesvolle Europese automerk. In 1929 nam General Motors de boel over en zes jaar nadien pakte Opel uit met de Olympia: het eerste Duitse productiemodel met een zelfdragend koetswerk. En dan volgde de Tweede Wereldoorlog, waarna het merk meer de Amerikaanse toer opging. De grote Kapitän, Diplomat en Admiral namen het tot 1977 op tegen de grote sleeën van Mercedes en onder de kap moest het vooral stuiven. Een zescilinder werd daarbij als benedengrens beschouwd en er kon zelfs een Chevrolet-V8 van af.

Eén van de grote knallers, de Opel Kadett, zag het levenslicht in 1962. Die gold als concurrent voor de Volkswagen Kever en werd pas in 1991 door de Astra vervangen. We noteren ook de Record P2, de legendarische Ascona, waarmee Walter Röhrl nog Europees rallykampioen werd, de technische identieke Manta en de begeerlijke Monza.

In 1986 werd het Britse sportwagenmerk Lotus opgekocht, wat resulteerde in de snelste sedan op de planeet: de Lotus Omega. Een ander wapenfeit ging onder de naam Speedster, op basis van de Lotus Elise, die dezelfde rij-eigenschappen bood en op heel wat waardering kon rekenen.

Toch kende het bedrijf een ferme daling; de laatste keer dat er nog winst werd gemaakt dateert al van 2006, met alle gevolgen vandien. Vier jaar later werd de Antwerpse fabriek ontbonden en speelden 8.000 van de 48.000 werknemers hun job kwijt. Tegenwoordig worden Opels nog in zes verschillende fabrieken gemonteerd, waarvan er vier in Duitsland gevestigd zijn.

