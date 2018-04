Dodge Viper (1992-2002)

Door: AUTO55

Met twee oliecrisissen en een economische terugval achter de rug was de Amerikaanse markt eind jaren '80 opnieuw klaar voor een rasechte muscle car zoals weleer. Ford had de Mustang immers tot een brave burgerauto herleid en ook voor de derde generatie Camaro werd een viercilinder opgevoerd. Enkel de Corvette hield zichzelf overeind.

Het was Chrysler-topman Bob Lutz die het gat in de markt opmerkte. Het verhaal wil dat de man in '85 met zijn MKIV Autokraft Cobra door de straten kuierde en vond dat een van alle overbodige zaken ontdane macho-machine niet zou misstaan aan de top van de Dodge-reeks. Zonder dak, zijruiten, deurhendels en klimaatregeling.

Samen met Tom Gale van Chrysler's Advanced Design Studio werd nagegaan of een moderne interpretatie van de roemruchte AC Cobra in het plaatje zou passen. In 1989 kwam Gale met een eerste kleimodel op de proppen en nog datzelfde jaar mocht de concept car de North American Auto Show (NAIAS) in Detroit opluisteren. Zijn exotische lijnen vielen meteen in de smaak, waarop hoofdingenieur Roy Sjoberg groen licht gaf voor de ontwikkeling van een productiemodel. Niet minder dan 85 techneuten, geleid door Sjoberg, gingen in maart '89 als 'Team Viper' aan de slag.

Daar kwam al snel een testversie van, uitgerust met een achtcilinder in V, al zou het uiteindelijke resultaat aan een V10 onderdak bieden. Het blok, met maar liefst 8 liter longinhoud, kwam van de trucks-afdeling en werd vervolgens grondig onder handen genomen door Lamborghini, dat toen in Amerikaanse handen lag.

De zegen van voorman Lee Iacocca kwam er in mei 1990 en het pre-productiemodel werd een jaar later aan legende Caroll Shelby toevertrouwd, die de bolide als pace car inzette tijdens de Indianapolis 500. Eigenlijk stond er toen een Dodge Stealth op de planning, maar dat was een vermomde Mitsubishi 3000GT en die deed zowel fans als vakbonden steigeren. De bijna afgewerkte Viper werd er als het ware op het laatste nippertje bijgehaald.

Voor de officiële onthulling heeft men nog tot de NAIAS in 1992 de adem ingehouden, waar de Viper met open armen werd ontvangen. Zijn spektaculaire vormgeving en de 400pk (en 630Nm) opwekkende krachtbron spraken zonder meer tot de verbeelding, en ook prestatiegewijs kon de Viper - en nu nog steeds - imponeren. Door in 4,6 seconden naar honderd te spurten en een top van 264km/u te bereiken bijvoorbeeld.

Met drie levensjaren op de teller onderging de Viper een kleine (vermogens)update en werd de met 450pk rollende coupé als GTS bij het gamma gevoegd. Het origineel hield het uiteindelijk tot 2002 vol. Tegenwoordig is het model al aan de derde reeks toe en maakt hij deel uit van de SRT-familie. Meer beeld van de oerslang en de concept car is er uiteraard in de fotospecial.