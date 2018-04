24u van Le Mans: tot na de Grote Oorlog

Door: AUTO55

We pikken de draad op in 1925, het jaar waarin Woolf Barnato het slabakkende Bentley opkoopt en vervolgens de befaamde Bentley Blower op de wereld loslaat. Hij laat zich omringen door een heel gezelschap - The Bentley Boys - met het doel om samen de 24u van Le Mans te domineren. En met succes, want in 1930 vieren ze er hun vijfde overwinning.

Omleiding

In 1929 werd nog een omleiding ingelast van 402m voor de huizenrijen van de woonwijken van Pontlieue, die via twee naar rechts neigende bochten uitmondde in de Route Nationale richting Tours. De ingreep bleek echter nog steeds onvoldoende veilig en drie jaar later besliste men om de grond tussen de pits en de Tertre Rouge op te kopen om daar de lijn door te trekken. Zo zijn de fameuze bochten van Dunlop en Esses ontstaan.

In 1936 ging de race niet door vanwege de economische toestand, en ook van '40 tot '48 werd er niet gereden. Tijdens de oorlog hadden de Duitse troepen zichzelf het circuit en de naastgelegen startbaan toegeëigend en een deel ervan verwoest. Pas na de constructie van vijf grote tribunes, een nieuw pitgebouw, en enkele winkels, restaurants en cafés, mocht er vanaf '49 weer worden gekoerst. En tijdens die editie werd alweer geschiedenis geschreven. Luigi Chinetti schonk Ferrari voor het eerst winst tijdens het evenement en viel er zelf voor de derde keer in de prijzen. Een record. Hoewel er wel sprake was van een co-piloot, had Chinetti meer dan 23 uur achter het stuur vertoefd.