24u van Le Mans: 405 km/u op de Hunaudières

De 'Ligne Droite des Hunaudières', waar de stijlstudie van Bentley z'n naam vandaan heeft gehaald, wordt ook wel the Mulsanne Straight genoemd. Op de wegenkaart staat de de zes kilometer lange baan gelijk aan de D338, eerder la Route Nationale N138.

Op het einde van de jaren '80, toen er nog strak rechtdoor kon worden gereden door de racers, haalden groep C prototypes snelheden van ongeveer 400km/u op de Hunaudières. Zoals het WM prototype van Peugeot, dat in 1988 maar liefst 405km/u op de teller tevoorschijn toverde. Een record. Maar ook te snel volgens sommigen, en met enkele dodelijke ongevallen in het achterhoofd installeerde de FIA voor de 24u van Le Mans van 1990 twee chicanes op de lange strook. Jean-Louis Lafosse had er in '81 immers al het leven gelaten, vijf jaar later gevolgd door Jo Gartner (achter het stuur van een Porsche 962C). Sindsdien vielen er geen slachtoffers meer tijdens de etmaalrace zelf, tot het spijtige incident van de afgelopen editie.