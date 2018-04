In het kort: 50 jaar Ford Mustang

Door: AUTO55

Twee jaar na de voor velen onbekende Mustang I Concept kwam Ford op 9 maart 1964 vanuit Dearborn, Michigan met het allereerste Mustang-productiemodel op de proppen. Met een weloverwogen vormgeving en een potente V8 onder de motorkap. Z'n interessante prijskaartje van nog geen € 2.500 zorgde er bovendien voor dat er tijdens de eerste achttien maanden niet minder dan 22.000 nieuwe eigenaars voor werden gevonden. De legende was geboren en speciale edities werden sindsdien niet achtergehouden.

De Seventies

Opvolging van de sixties-Mustang kwam er in 1974. Die werd niet enkel met een 2.8 V6 en een 5.0 V8, maar ook met een viercilinder met 2.3l slagvolume aan de man gebracht. De Mustang zag jammer genoeg ook z'n gewicht toenemen en kon op esthetisch vlak minder harten scoren dan voorheen. Op dat gebied zou het volgens velen ook nooit meer goed komen.

De eighties

Vlak voor de aanvang van het nieuwe decennium werd generatie drie in de openbaarheid gebracht. Die werd toepasselijk "Four Eyes" genoemd vanwege de vierkante koplampen. Ford richtte zich meer dan ooit op vrouwelijke liefhebbers en behield de vierpitter op post. Daarnaast kwam ook een 3.3 zes-in-lijnmotor bovendrijven. Cosmetische aanpassingen in 1987 gaven de achterpartij een meer prominente indruk.

De nineties

Nog eens zeven jaar later was het de beurt aan de nieuwe lichting. Die kwam er op het moment dat de Mustang al 30 jaar in productie was. Over het exterieurontwerp waren de meningen gedeeld - er kwamen ook heel wat experimenten aan te pas - en de Mustang was voortaan met nog maar twee krachtcentrales leverbaar: een V6 met 3.8l en een V8 met 5.0l inhoud.In 1999 werd het lijnenspel drastisch verscherpt.

Terug naar de roots

In 2005 maakten we kennis met generatie vijf, die een uitgesproken retro-look uitspeelde om aan de bak te komen. In het basismodel stak een 4.0 zescilinder, 213pk sterk, terwijl de GT-versie een V8 met 300pk kreeg ingelepeld. Op het einde van z'n carrière werd er ook een Shelby GT500 bij het lijstje gevoegd, (alweer) ter ere van de inmiddels overleden legende. De 5.8 V8 met supercharger uit de GT500 was goed voor maar liefst 662pk.

Klaar voor meer

En dus zijn we nu toe aan de voorlopig laatste editie, die onlangs in de openbaarheid werd gebracht (ook als cabrio) en de Mustang op vijftig levensjaren trakteert. Naast een 3.7 V6 en - traditiegewijs - een 5.0 V8 laat ook een viercilindermotor opnieuw van zich horen. Ditmaal weliswaar met ruim 300 paarden in stal. Meer aparte weetjes over de Mustang kan je hier ontdekken, al hebben we ook heel wat beeldmateriaal van door de jaren heen bij elkaar gesprokkeld.