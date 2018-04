24u van Le Mans: straffe Fransman, nieuwe wegenwerken

Door: AUTO55

In '71 werd de vliegende start ingevoerd en haalde Matra-Simca een eerste van drie opeenvolgende trofeeën binnen met onder meer Henri Pescarolo achter het stuur van een MS 670(B). Van hetzelfde team, maar dan in '72, ging Graham Hill de geschiedenisboeken in als de enige coureur die de 24 uren van Le Mans, de Indianapolis 500 én een F1-wereldtitel op zijn naam wist te schrijven.

De jaren erop was het vooral terug Porsche die tot eind jaren '80 de grote plak mocht zwaaien. Maar laten we vooral Jean Rondeau niet vergeten. De Fransman is er als enige in geslaagd om in 1980 met een eigen creatie - de Rondeau M379 C - alle tegenstanders naar huis te rijden. Dat was tevens een jaar nadat de Tertre Rouge plaats moest ruimen voor een nieuw stuk asfalt voor openbaar gebruik, en ook de tweede Dunlop-brug werd weggehaald.

In '86 werd er ook nog eens gesneden voor de aanbouw van een nieuw rond punt ter hoogte van de Mulsanne-bocht, en in '87 werd een chicane aan de snelle Dunlop-bocht gevoegd om de bolides er meer dan 100km/u trager te laten rijden. Voortaan tot pakweg 180km/u.