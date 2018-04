OPAC Contender XG (1996)

Door: AUTO55

Neen, BMW heeft het warm water niet uitgevonden als het op coupé-achtige SUV's aankomt. In 1996 was er immers Status & Class, een Zwitsers bedrijf dat - in tegenstelling tot BMW - wel degelijk een zuivere kruising tussen een SUV en een coupé in productie wist te krijgen. Ook al was dat met de OPAC Contender XG van zeer korte duur en is er slechts een handvol van verkocht.

Fel gekleurd

Typisch voor de tijdsgeest was de groene koetswerktint (één van de mogelijkheden) die afhankelijk van het zonlicht in paars veranderde. Wie eind jaren negentig een Nokia 6110 in het bezit heeft gehad, weet exact waar we het over hebben.

Mercedes-DNA

Onder het gewelfde lijnenspel van de Contender XG zat een 3.2l V6-benzinedrinker van Mercedes-origine verscholen. Het blok leverde 211pk en maakte een top van 200km/u mogelijk. Nog interessanter is dat het onderhuids eigenlijk een Mercedes G-klasse betrof, volgens sommigen de beste terreinwagen ter wereld.

Kopen?

In Duitsland staat er momenteel een exemplaar te koop voor een kleine € 90.000.