Top 10 coolste Bond-cars

BMW 750iL (Tomorrow Never Dies - 1997)

Niet de BMW Z8 uit The World Is Not Enough, wel de 750iL uit Tomorrow Never Dies nomineren we in dit lijstje. Al was dat eigenlijk een 740iL met andere naamplaatjes. Maar wel een haast onverwoestbare waar zelfs met een grote hamer niets tegen te beginnen viel. James (Pierce Brosnan) bestuurt de slee wegens omstandigheden vanop de achterbank via de touchpad van zijn gsm-toestel. Via die Ericsson kunnen ook raketten worden afgevuurd, spikes worden gelost, banden worden opgepompt... De auto belandt na de bewuste achtervolgingsscène doorheen een parkeergarage in de vitrine van een winkel.