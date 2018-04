Audi 50 (1974 - 1978)

Door: AUTO55

Ruim drie decennia nadat August Horch 'zijn' Horch Automobielwerke had verlaten en overging tot de oprichting van Audi (de Latijnse vertaling van horch, wat 'horen' of 'luisteren' betekent), fuseerde dat merk met DKW, Horch en Wanderer tot één overkoepelende organisatie die we kennen als Auto Union. Het inmiddels niet meer weg te denken logo met de vier ringen, geïnspireerd op de Olympische gedachte, werd ingevoerd, al bleven de bovenvernoemde merken wel afzonderlijk bestaan. Halverwege de jaren ´60 werd Auto Union dan door Volkswagen overgenomen van Mercedes, dat Auto Union vlak na de oorlog had gekocht, en in 1969 werd NSU, waar de slogan ´Vorsprung durch Technik´ vandaan komt, opgevoerd.

De groep, die inmiddels bekend stond als Audi NSU Auto-Union, keek op naar het enorme successen die Franse, Engelse en Italiaanse constructeurs met kleine auto’s boekten. Om weerwerk te bieden werd in slechts 21 maanden tijd de Audi 50 ontwikkeld. Dat gebeurde in samenwerkingsverband met de ingenieurs van Volkswagen. De opdracht van Volkswagen-directeur Rudolf Leidig: een voorwielaangedreven, compacte Audi tevoorschijn toveren die als spirituele opvolger kon dienen voor de kleine NSU-modellen van weleer.

VW Polo

Of de Audi 50 oorspronkelijk als Volkswagen werd ontwikkeld blijft onduidelijk, maar toen het model in 1974 op de markt verscheen presenteerde Volkswagen wel kort daarna de Polo die - op de badges na - identiek was aan de kleine Audi. De lancering van de Polo was ook geen moeilijk te zetten stap aangezien de productie van de 50 al in Wolfsburg plaatsvond. Of er dan geen markante verschillen waren? Toch wel. Aan de binnenzijde was de Polo minder rijkelijk uitgerust en je kon er een minder krachtige motor in laten proppen. De Audi 50 was er immers met een 50 of 60pk sterke 1.1-liter - en later met een 1.3 liter die eveneens 60 paarden opwekte - terwijl je de Polo ook met een 40pk afleverende 0.9-liter kon bestellen.

Mooie liedjes....

Lang heeft de Audi 50 het niet kunnen trekken. Binnen het Volkswagen-concern gingen indertijd immers stemmen op om Audi en Volkswagen elk een meer eigen identiteit te gunnen. En zo geschiedde ook, met de bedoeling om Audi hoger te positioneren dan Volkswagen. Wie dan het eerst van de lijst geschrapt diende te worden? De kleine 50, uiteraard. En dat gebeurde ook, amper vier jaar na de introductie in 1974.

Zeldzaam

Tegenwoordig geldt de Audi 50, ondanks de relatief grote oplage van 180.828 stuks, als een ware zeldzaamheid. Dat heeft te maken met de extreme roestgevoeligheid van het model. Er werd goedkoop staal gebruikt en van een roestbehandeling was geen sprake.

Opvolging

Van een Audi 50 mag dan wel geen sprake meer zijn, de geschiedenis heeft zich wél min of meer herhaald. Of waar dacht je dat de kleine Audi A1 zijn basis vandaan heeft gehaald? Juist ja.