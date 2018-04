Waarom deze Citroën Traction Avant minstens € 200.000 kost

Door: BV

De Citroën Traction Avant was niet de eerste auto met voorwielaandrijving. In 1931 was er al een DKW die zich aan de voorwielen voortsleepte. En ook al daarvoor werd er in kleine serie mee geëxperimenteerd. Maar de Traction Avant was de eerste die er groot commercieel succes mee oogstte. Tussen 1934 en 1957 werden er zo maar eventjes 760.000 stuks van gebouwd. Citroën had er wel twee pogingen voor nodig. In eerste instantie gebruikte de fabrikant voor de voorophanging en aandrijving gewrichten van onvoldoende hoge kwaliteit. Dat zorgde voor zo veel garantieclaims dat het bedrijf over de kop ging. Maar na de doorstart werd de Traction Avant wel een betrouwbaar model. En zo staat hij in de oldtimergemeenschap nog steeds te boek.

Zeldzaamheid

Met een budget van € 15.000 koop je al heel wat Traction Avant. Dit exemplaar kost echter minimaal 10 keer zo veel. En dat terwijl de motor gevoed wordt door niet originele carburatoren en ook de originele versnellingsbak is vervangen. En neen, de lak is evenmin origineel. Maar… het is wél een Coupé. In 1938 - het jaar waaruit dit model dateert - werden er slechts 4 van gebouwd. En in het totaal verlieten niet meer dan 15 TA Coupé’s de fabriekshallen. Zeldzaamheid heeft nu eenmaal z’n prijs…