Land Rover reist 70 jaar terug in de tijd

Eind dit jaar valt het doek voor de Land Rover Defender. Een auto die, samen met z’n directe voorgangers (de Land Rover Series I, II en III) zo maar eventjes 67 jaar in productie was. Een zaak die het merk nog eens extra in de verf zet door in de fabriek in Solihull, waar de Defender nog tot eind dit jaar van de band loopt, een replica te bouwen van de originele productielijn uit 1948. Die is open voor het publiek en maakt deel uit van de fabrieksrondleiding die je er kan volgen. Land Rover verwacht dat meer dan 20.000 mensen dat voor het einde van het jaar zullen doen.

Defender Celebration Line

Land Rover doopte de historische productielijn de Defender Celebration Line. Ze is volledig samengesteld uit de correcte elementen en omvat onder meer 5 replica Land Rover Series I in verschillende stadia van afwerking. Elk exemplaar is gebouwd met identieke onderdelen als de eerste ‘Landie’ uit de geschiedenis en op dezelfde manier in elkaar gestoken.

De tentoonstelling, die middenin de nog actieve Defender-productie is ondergebracht, biedt een uniek inzicht in de autoproductie van dat tijdperk, met de originele werktuigen en zelfs een origineel tekenbord.

Hulp van Mr. Land Rover

Land Rover riep de hulp in van Phil Bashall, één van de meest vooraanstaande Land Rover restauratoren ter wereld, voor de creatie van de productielijn. Bashall heeft een magazijn met meer dan 8.000 originele onderdelen, wat cruciaal bleek voor de succesvolle realisatie van het project. De coördinatie van het project werd dan weer overgelaten aan Roger Crathorne, die simpelweg ‘Mr Land Rover’ wordt genoemd. Hij is uit Solihull zelf afkomstig, begon al in 1963 bij Land Rover en ging pas afgelopen jaar na een carrière van het halve eeuw bij het bedrijf met pensioen.

