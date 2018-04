​Schaarse Mercedes 560 SEC AMG geveild voor helft originele prijs

Door: ADD

Als je begin jaren '90 een drugshandelaar met een minimum aan zelfrespect was, reed je rond in een widebody Mercedes 560 SEC AMG. En zo'n exemplaar wisselde onlangs in de VS van eigenaar.

Een zeldzaam exemplaar

In 1999 nam Mercedes met een meerderheid van 51 procent het roer over bij de tuner AMG. Maar ook voor die tijd gooiden de AMG-oprichters Hans-Werner Aufrecht en Erhard Melcher behoorlijk wat succesvolle en opmerkelijke auto's op straat, een speciale uitvoering van de Mercedes 560 SEC AMG 6.0 was een van hen. Die daagde in 1990 concurrenten Brabus en Gemballa uit en kwam als widebody op de markt. In totaal werden er slechts een handvol van gebouwd. In Springfield, Virginia stond vorige weekbij exceptie één exemplaar te koop en dat kreeg op Ebay een hoogste bod van US $ 89.999 (of € 81.000) achter zich.

Onder de motorkap

Behalve zijn opvallende looks pakte AMG ook dat aan. De tuner verhoogden de cilinderinhoud van de 5.6-liter-basis-V8 naar zes liter om zo het vermogen van 279 (met katalysator) tot 385pk op te krikken. Het maximale koppel van 566 Newtonmeter stond al bij 4000 toeren per minuut ter beschikking. Het bijna twee ton zware monster accelereerde zo vlotjes in zes seconden naar honderd en haalde een top van 285km/u. Wat in die tijd exorbitante cijfers waren in dit segment. Buitengewoon was trouwens ook de prijs: circa 350.000 D-Mark (en dat is iets minder dan € 180.000) kostte de widebody versie van de 560 SEC AMG