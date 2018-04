De 20 lelijkste auto's van de laatste 20 jaar

Over smaken en kleuren wordt niet gediscussieerd. Maar toch. In de laatste decennia zijn er meer dan gewoon een handvol automodellen in het straatbeeld verschenen die van de publieke opinie de stempel 'lelijk', 'overdadig' of gewoon 'belachelijk' hebben gekregen. 20 van zo'n vierwielers hebben we voor je opgelijst. Reageer gerust als je het niet met ons eens bent...