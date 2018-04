Ford Escort Mk1 - de originele working class hero

Door: HM

De gemiddelde chauffeur keek 50 jaar geleden toch anders naar een automobiel. Men wou betaalbaar en probleemloos rijden. Dat volstond. Er was nog geen wedren met diverse gadgets of toeters en bellen om aandacht te trekken. Wie toch hunkerde naar wat prestige, moest maar naar de Mercedes-of Jaguardealer gaan. Of wie wat avant garde verlangde, kon terecht bij een Citroëndealer. Maar de grote verkoopcijfers vond je bij een simpele VW-kever of deze Ford Escort.

Een Engelse Amerikaan

De eerste Escort werd in Engeland ontwikkeld en was bedoeld als opvolger voor de (zeer Engelse) Anglia. Het werd een conventioneel ontwerp: de motor voorin, achterwielaandrijving en vooral een zeer klassieke mechaniek, ondersteund door een eenvoudige ophanging met bladveren. Aanvankelijk werd hij gelanceerd met slechts twee deuren. Later kwam de vierdeurs en een break.

Het was nog de periode dat Ford z’n Amerikaanse roots niet wou verloochenen. In z’n flanken zag je het typisch Amerikaanse gewelfde CocaCola-bottle-design. Ook de hondenbot-grille vooraan gaf deze Escort iets speels en zwierigs.

De links gestuurde exemplaren kwamen eerst uit Genk, later verhuisde deze productie naar Duitsland (Saarlouis). De rechtsgestuurde (Britse) exemplaren rolden van de band in Engeland (Halewood).

A working class hero

Een simpele 1100cc of 1300cc motor en dat was het. Later kwam de 1300 GT en nog later volgden meerdere sportieve varianten, maar straks meer daarover.

Deze Escort zorgde voor mooie verkoopcijfers, vooral in Groot Brittanië. De working-class met een snor, een bierblikje en een bescheiden inkomen vond z’n weg naar deze alleskunner. Z’n grootste concurrent was de Opel Kadett. Beide modellen waren evenwel technisch minder vooruitstrevend dan pakweg de toenmalige Fiat 128 of Renault 12 of zeker een Citroën GS.

Er was al leven voor de Golf GTI

Zijn eerste leven was er één als modale en praktische werkmier. In z’n tweede leven werd hij opgetuned tot geducht rallywapen. Naarmate deze Escort meer successen behaalde in diverse rally’s, kwamen er meerdere sportieve varianten. Hij maakte furore in de Mexico-versies, later kwam het RS-programma (Rally Sport). De 1600cc ging van 86 pk naar 100pk en, door de 4 kleppen per cilinder, werd hij opgeschroefd tot 120pk. Daar bovenop een verharde sportvering, gevaarlijk doorslippende achterwielen en een versterkt koetswerk. Het blokje schreeuwde het uit van genot als je hem helemaal uitwrong. De Golf GTI kwam pas vijf jaar later, en had 10pk minder.

Een Escort RS, getooid met vele sportieve gadgets zoals ronde sportspiegels, sportstuur, verstralers, minimale bumpers, luidruchtige uitlaten, dikke banden of sportieve striping en een vermogen boven de 100pk. Vandaag betekent dat niet veel meer, maar het gaf in die periode vele jonge chauffeurs het fel begeerde vleugje sportiviteit en voor een aantal coureurs zelfs de toegangspoort naar het circuit, of de opstap naar een succesvolle rallycarrière.

In 1975 kwam z’n opvolger. De tweede Escort kwam van een Duitse tekentafel, dat was er aan te zien. Geen CocaCola-bottle-flank of hondenbot-grille meer. Alles werd strak getrokken. Je komt deze eerste Escort nog nauwelijks tegen, tenzij op een legendarische actiefoto. Er zijn er niet veel die, ondanks hun robuustheid, de veldslagen op diverse rallycircuits overleefd hebben.