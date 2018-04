Ford Model T verrijst

Door: BV

74 jaar na de introductie van de originele Ford Model T, op 1 october 1908 om exact te zijn, heeft de constructeur 6 gloednieuwe modellen gebouwd. Deze nieuwe modellen die de typeaanduiding Model T-100s meekrijgen zijn één van de vele speciale projecten die naar aanleiding van de honderdste verjaardag van ’s werelds grootste autobouwer (Ford heeft 335.000 werknemers in 200 markten op 6 continenten) gerealiseerd worden. Van de originele Ford Model T werden tussen 1908 en het einde van de productie op 26 mei 1927 meer dan 15 miljoen exemplaren gebouwd.

Voor de reproducties werd geopteerd voor modeljaar 1914, het eerste model dat werd gebouwd op de bewegende assemblageband die heden nog steeds de kern van alle moderne massaproductiefaciliteiten vormt. 1914 was overigens het jaar waarin de werknemers van Ford een vergoeding kregen van $ 5 voor een werkdag van 8 uur in plaats van $ 2,34 voor een werkdag van negen uur. In die tijd een ware revolutie. De Model T, overigens verkozen tot “Auto van de Eeuw”, was verkrijgbaar in “elke kleur zolang het zwart is”.

Twee werknemers hadden twee jaar nodig, gesteund door meer dan 250 leveranciers en technici, om de onderdelen te maken en de wagens te assembleren. De Model T-100’s zullen te zien zijn op de verschillende festiviteiten voor het eeuwfeest van Ford. Vier exemplaren zijn al geschonken aan het Henry Ford Museum & Greenfield Village.