Is de nieuwe Omoda E5 een schot in de roos of een slag in het water?

Door: BV

Er zijn inmiddels al een hoop Chinese automerken actief op de Belgische markt. MG, Smart, Polestar, Lynk&Co, Xpeng, Honqi, BAIC, Forthing, Maxus, BYD… en nu ook Omoda. Een merk van de Chinese autogigant Chery. Deze E5 bijt in onze contreien de spits af. En ja, ook dat is weer een SUV - alsof we er daar nog niet genoeg van hadden. Elektrisch in het geval van deze E5, maar er komt ook een normale ‘5’ met een benzinemotor. De Chinezen voelen dat niet alle Europeanen even wild zijn van elektrificatie.

Wat is dit?

Met een lengte van 4,4 meter is deze E5 een SUV voor het middensegment. De vormgeving is al even generisch als z’n naam. Er hangt een duidelijk Aziatische smaak aan het drukke, scherpe lijnenspel. Iets wat overigens veel meer zou opvallen mochten traditionele Europese automerken hun design niet zo openlijk afstemmen op de Chinese exportmarkt. Een BMW X2 of de nieuwe 1-Serie oogt bijvoorbeeld Chinezer dan veel modellen die daar vandaan komen. Over BMW gesproken - de Omoda heeft aan de binnenkant een kenmerk waar ze in Beieren zo fier op zijn: een gebogen scherm. Het oogt hier wel wat goedkoper. Iets wat trouwens ook het geval is voor de glanzende sierelementen en het namaakhout. De prijs van de E5 is nog niet bekend, maar dat hij onder de grens van 40.000 euro zal blijven is een belofte. Ik geloof het meteen - Chery zal er niet meteen armer van worden. Zelfs niet met de eerder rijkelijke uitrusting van het model. We weten al langer dat aardigheidjes als zetelverwarming of grote schermen (hier twee keer 12,5 inch), in realiteit twee keer niks kosten.

Of de Omoda dan op z’n minst erg ruim is? Wel, neen, helaas. In de koffer is ruimte voor 380 liter. Verre van een hoogvlieger. En ook op de achterbank is het best krap.

Van sturen wordt je niet vrolijk

De Chinezen claimen steevast een grote voorsprong op vlak van elektrische aandrijftechnologie. Ze nemen er de wereld mee in een wurggreep. Helaas is de Omoda E5 op dat vlak al evenmin een hoogvlieger. De SUV staat eerder slap op de poten, waardoor hij neigt naar een zwalperig weggedrag. Een acceleratietijd van 7,7 seconden en een topsnelheid van 171km/u maakt hem erg vlot, maar dat voordeel bestaat alleen op papier. In realiteit heeft de voorwielaandrijver de grootste moeite om de trekkracht op het asfalt over te brengen. Dat hij op ronduit slechte Kuhmo-banden staat, helpt hem niet. De auto stuitert en trekt opzij. Het torpedeert de scores voor rijgedrag en veiligheid en doet denken aan de beschamende prestaties (om het woord 'gevaarlijk' niet te gebruiken) van de Honda e:Ny1.

Onder de vloer zit een 61kWh grote accu die een officieel rijbereik belooft van 430km. In de praktijk wordt dat in gunstige omstandigheden dus eerder 350km. Snelladen kan tot 110kW.

Het verdict dan? Ja, de Omoda is behoorlijk uitgerust en correct geprijsd. Vormgeving, ergonomie en plaatsaanbod is dan weer hooguit middelmatig te noemen. En als het op weggedrag aankomt, gaat hij (soms letterlijk) helemaal van de sporen. Als daar nog aan toevoegt dat er eigenlijk nauwelijks een dealernet is, dan moet je concluderen dat de zoveelste Chinese elektrische middenklasse-SUV eigenlijk niets toevoegt. Hij bestaat alleen maar.